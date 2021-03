Puglia, Anas: lavori notturni sulla statale 16 Adriatica  

Bari - Da questa sera disagi possibili per i viaggiatori in transito sulla statale 16 tra gli svincoli per Santo Spirito ed aeroporto in direzione sud. Il cantiere viene avviato dall'Anas per la manutenzione e il ripristino della pavimentazione. Inevitabile il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, previste alcune limitazioni notturne al traffico. Tra le 20 di questa sera - informa l'ufficio stampa dell'Anas - e le 6 di domani mattina sarà introdotta la chiusura alternata della corsia di marcia o sorpasso a seconda dell’avanzare delle attività di cantiere. Durante l'intervento, il limite massimo di velocità sarà di 40km/h, con divieto di sorpasso. I lavori notturni si prolungheranno fino a sabato 15 maggio 2021.

Per info, il numero verde gratuito è 800.841.148.