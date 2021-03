Psicosi pantera in Puglia, avvistata nel Pulo di Altamura: scatta la denuncia

BARI - Continua la psicosi legata agli avvistamenti della pantera nera nel Barese: dopo la segnalazione arrivata ieri da Giovinazzo, l'animale sarebbe stato visto aggirarsi nel Pulo di Altamura. A quanto si apprende un uomo si è recato dalla polizia locale sporgendo regolare denuncia e spiegando di aver notato il felino mentre si spostava nelle campagne.

La denuncia è stata registrata dagli agenti questa mattina alle 12.30: secondo quanto riferito dall'uomo l'animale ( di grossa taglia e completamente nero) si muoveva nella strada vecchia per Bari e alla vista dell'uomo si sarebbe allontanato facendo dei grossi balzi. Nella denuncia l'uomo specifica che non si poteva trattare di un cinghiale perché le fattezze erano completamente diverse. La polizia ha preso in carico la denuncia e sta monitorando il territorio invitando i cittadini alla cautela.