Bari, auto perde il controllo e si ribalta: sfondato cancello di villa a Torre a Mare

BARI - Auto perde il controllo sulla Statale 16 all'altezza di Torre a Mare e si ribalta, finendo in una villetta: divelto il cancello. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata. Ci sarebbero dei feriti. Controlli in corso della Polizia Stradale, sul posto anche i Vigili del Fuoco. Traffico in tilt in ingresso per Bari.