Bari, Parco della giustizia: avvocati scrivono alla ministra Cartabia e chiedono nomina commissario

BARI - Un commissario e l’adozione di procedure straordinarie per dare soluzione in tempi brevi ai problemi dell’edilizia giudiziaria barese. Sono le richieste del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, nella lettera inviata alla nuova ministra della Giustizia Marta Cartabia.

Sul progetto del «Parco della Giustizia», che dovrebbe sorgere nell’area delle ex caserme dismesse Milano e Capozzi, Stefanì ricorda che «l'iter è ancora fermo a uno stadio embrionale e il cronoprogramma prevede tempi troppo lunghi», e rinnova la richiesta di un commissario e di procedure straordinarie per "superare le criticità e le inevitabili lungaggini burocratiche, evitando il procrastinarsi delle mortificazioni che la pandemia ha ancor più aggravato, generando un ulteriore allontanamento dei cittadini dalle Istituzioni giurisdizionali».

Nella missiva, il presidente degli avvocati di Bari evidenzia anche l’opportunità offerta dal Recovery fund, «un’irripetibile occasione per attingere ulteriori risorse da destinare anche alla realizzazione dei luoghi in cui amministrare la giurisdizione». «Il foro barese - evidenzia - sconta da troppo tempo una situazione mortificante, in quanto costretto a celebrare la funzione giurisdizionale in edifici inadeguati e sparsi sul territorio che impediscono, nonostante l’abnegazione di magistrati, avvocati e personale di cancelleria, una efficace risposta alle esigenze della comunità, peraltro interessata da importanti fenomeni di criminalità organizzata».