Caccia alla pantera «itinerante», fake news a Casamassima: «Era solo un gatto»

Si potrebbe definire la «pantera errante». Della presenza del pericoloso felino non ci sono conferme ufficiali, eppure il caso della pantera tiene banco non solo sui social e al bar ma anche nelle agende dei sindaci di una parte della provincia. Della serie: non si sa mai.

E così, mentre il primo cittadino di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo, ha revocato la sua ordinanza con la quale vietava qualsiasi attività nelle campagne (compresi gli adempimenti agricoli legati alla stagionalità), altri sindaci emettono divieti o sconsigliano giri nelle campagne, esattamente come aveva fatto lui una settimana fa.

De Ruvo lo dice esplicitamente, nel provvedimento di revoca: «Preso atto che è stato accertato lo spostamento del felino (pantera) in altri Comuni del Barese e in particolare in zona Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Adelfia così come rilevato dalle specifiche ordinanze emanate da parte dei sindaci dei suddetti Comuni», si rileva «il venir meno del concreto pericolo di incontrare il felino in agro castellanese che aveva reso necessario l’emanazione dell’ordinanza sindacale numero 5 del 2021».

Il primo cittadino di Casamassima, Giuseppe Nitti, scriveva l’altro giorno sulla sua pagina Facebook: «È pervenuta oggi la comunicazione da parte del Nucleo Zoofilo Enalcaccia di un possibile passaggio della pantera in zona “Parco delle Sorbe” ovvero nel boschetto sito tra Casamassima e Sammichele. Le verifiche sono state effettuate con l’utilizzo di unità cinofile». Poco prima era stato diffuso un video che ritraeva un animale nero, a ridosso della «100». Nitti però chiariva: «Non c’è nessuna connessione con il video che, in realtà, ritrae un gatto europeo».

Ad Adelfia, Giuseppe Cosola scrive: «Avvistamento pantera nelle campagne. Sono in corso pattugliamenti del nucleo forestale dei Carabinieri. Dopo aver sentito il coordinamento per l’emergenza costituito in Prefettura, con ordinanza sindacale ordino il divieto di qualsiasi attività ciclo pedonale e sportiva all’aperto in tutto il territorio. Si vieta inoltre di svolgere attività agricole e si raccomanda di tenere gli animali domestici in recinti custoditi». Analoga ordinanza del sindaco di Santeramo, Fabrizio Baldassarre. Il primo cittadino di Cellamare, Gianluca Vurchio: «È stata avvistata la pantera in agro di Adelfia, comune vicino. Invito i cittadini a limitare, se non sospendere, per il momento, attività agricole, sportive (nelle periferie)». Analogo invito dalla sindaca di Bitetto, Pascazio.