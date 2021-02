Cassano, 38enne sfida il gelo e resta in costume da bagno in mezzo alla neve

BARI - Incurante del freddo polare di queste ore e dell'abbondante nevicata, si fa immortalare seminudo con indosso solo il costume da bagno tra gli alberi della foresta di Mercadante: si tratta di un uomo di 38 anni, di Cassano. Un vero e proprio negazionista del freddo che stamattina ha sfidato il gelo con un solo urlo di battaglia: "Il freddo esiste solo nella nostra mente". Chissà che questa bravata, rimbalzata in lungo e in largo sui social, non si gli sia costata almeno un piccolo raffreddore.