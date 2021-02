La pantera si sposta nelle campagne del Barese: avvistata anche ad Adelfia

BARI - Un nuovo avvistamento di un grosso felino selvatico nero, probabilmente una pantera, è stato segnalato nelle campagne di Adelfia, in provincia di Bari. Dopo gli avvistamenti dei giorni scorsi a Castellana Grotta, Casamassima e Acquaviva delle Fonti, le ricerche del felino da parte dei carabinieri forestali, dei vigili del fuoco e della protezione civile si stanno concentrando nel territorio tra Adelfia e Cassano delle Murge. Anche il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola, come hanno già fatto i colleghi di alcuni Comuni vicini, ha firmato oggi un’ordinanza che vieta qualsiasi attività ciclo pedonale e sportiva all’aperto in tutto il territorio adelfiese, di svolgere attività agricole e raccomanda di tenere animali domestici all’interno di recinti custoditi.