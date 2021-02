Ecco mago Domin, il «Silvan di Rutigliano» che piace al pubblico di Italia's Got Talent

BARI - Non ha superato lo scoglio del voto dei giudici, ma Domenico Di Carlo, alias Mago Domin, considera decisamente positiva la sua esperienza televisiva in diretta nazionale e in prima serata.

Il giovane illusionista di Rutigliano è stato tra i primi protagonisti dell’edizione 2021 di «Italia’s Got Talent», il celebre programma basato sul format anglo-statunitense ideato da Simon Cowell, in onda in chiaro su Tv8 e sulla piattaforma satellitare Sky.

Lo show poggia sulle decisioni di quattro giudici, seduti a un bancone, chiamati a valutare le esibizioni di concorrenti di ogni età che in cento secondi dovranno mostrare sul palco il proprio talento in una qualsiasi disciplina: cantanti, ballerini, illusionisti, acrobati, addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e altro ancora.

Dopo avere brillantemente superato le selezioni, Mago Domin ha presentato nello show condotto dalla simpatica Ludovica Comello un numero di illusionismo di grande impatto (la sparizione di pesciolini rossi da un vaso colmo d’acqua) che non ha però raccolto i favori dei quattro giurati delegati a decidere le sorti dei talenti in concorso: l’attore comico Frank Matano, la produttrice discografica Mara Maionchi, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini e il masterchef di origini statunitensi Joe Bastianich.

«In realtà - racconta il rutiglianese Domin - personalmente avrei scelto un altro numero di illusione per stupire ancora di più giudici, purtroppo la sparizione e apparizione dei pesciolini è stata imposta dagli autori del programma e pertanto, pur di avere la chance di esibirmi davanti a un pubblico televisivo formato da milioni di italiani, ho dovuto accettare la decisione della produzione», conclude.

Nonostante l’eliminazione decretata dai giudici, l’esibizione del mago rutiglianese non è comunque passata inosservata e già dall’indomani della sua performance ha iniziato a ricevere proposte di ospitate per diverse trasmissioni televisive.

Un sogno che, dunque inizia ad avverarsi per Domin che fin da quando era bambino ha coltivato la passione per i numeri di prestigio, un talento che ha alimentato negli anni con le sue esibizioni di successo nei villaggi turistici, nelle reti televisive locali e nelle feste in piazza in tutta la Puglia. Domin si definisce «un mago illusionista a cui piace coinvolgere il pubblico e renderlo partecipe nei miei show».