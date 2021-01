Bitritto, tragedia sfiorata: crolla controsoffitto all’ingresso dell’ufficio postale

BITRITTO - Crolla il controsoffitto proprio all’ingresso dell’ufficio postale. Tragedia sfiorata a Bitritto. I pannelli si sono staccati intorno alle 7 di ieri mattina e l’ingresso della struttura è stato all’improvviso ricoperto da lastre di cemento, lamiere e calcinacci, ma per fortuna gli uffici erano ancora chiusi ed è stato così evitato il peggio. Trascorse alcune ore gli uffici sono stati riaperti e, tra la gente in coda, il 20enne Vito Rubino commenta: «Tutti sapevano che gocciolava il soffitto all’ingresso principale, questa mattina per puro caso si è solamente sfiorata la tragedia e non può che far paura questo evidente immobilismo di fronte a una vicenda già nota a tutti».

Non mancano commenti sui social: «Se la struttura ha problemi di infiltrazioni, non si risolve il caso applicando in tutto lo stabile un pannello di cartongesso nascondendo il disservizio». Della serie: «Non si vede e quindi non c’è. E nel frattempo il tetto si sta inzuppando come un biscotto, oggi il pannello in cartongesso, domani il solaio e mi chiedo come fa il cespite ad avere ancora l’agibilità?».

Un altro utente delle Poste non pare stupirsi dell’accaduto: «L’ufficio erano anni che faceva acqua da tutte le parti». Una donna conferma: «Proprio l’altro giorno cadeva acqua addosso, dalle infiltrazioni. Dissi che prima o poi ci cade addosso. Detto, fatto. Meno male che è successo durante l’orario di chiusura». Entrando nei particolari, un’altra donna scrive: «C’erano due fessure da cui gocciolava acqua, anche nei giorni successivi a quelli di pioggia. È sicuramente cedimento strutturale».

Il direttore dell’ufficio postale, Carlo Memeo, fornisce alcuni chiarimenti: «Questo incidente si è verificato proprio il primo giorno che ho preso servizio a Bitritto. Sinora avevo diretto la sede di Bari-Loseto. L’ufficio ha riaperto regolarmente e si stanno assicurando i vari servizi agli utenti. Al momento resta fermo solamente il Postamat, che potrebbe avere subito danni a causa del crollo. Siamo in attesa di tecnici che effettueranno ulteriori verifiche», fa sapere Memeo. Sul posto i Carabinieri.