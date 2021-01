Bari, l'Accademia delle Belle Arti nell'ex Caserma Rossani: al via il progetto da 1 mln

BARI - Da dormitorio e officina militare a sede dell’Accademia delle belle arti. E’ stata aggiudicata la progettazione per i nuovi lavori nella ex Caserma Rossani di Bari, dove sta già sorgendo un parco con polo bibliotecario. Se ne occuperà il raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Isolarchitetti, Icis, Mcm Ingegneria, Studio tecnico Carbonara Ingegneri Associati, Artuso Architetti Associati, ing. Angela Martino e Geoatlas. L’intervento, finanziato con circa 1 milione di euro nell’ambito del 'Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari', interesserà tre edifici sottoposti a vincolo di tutela su una superficie complessiva di oltre 8.600 mq.

«Un tassello alla volta stiamo componendo il mosaico della città del futuro - commenta il sindaco Antonio Decaro - . Stiamo riempiendo i vuoti urbanistici riqualificando i contenitori e immaginando nuove funzioni per ogni porzione di città su cui interveniamo». Nel caso della ex Caserma Rossani, l’obiettivo è la «creazione di un Polo della cultura che necessariamente si compone di diverse parti e funzioni. Di qui l’idea di mettere in relazione il grande parco pubblico, il polo bibliotecario, la cittadinanza attiva che cura Parco Gargasole con la scuola d’arte più importante della nostra regione. Così è nato, quasi naturalmente, questo imponente programma di rigenerazione urbana che sta interessando uno dei complessi storici della città chiuso da oltre trent'anni».