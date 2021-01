Mafia e voti di scambio: a Bari colpo al clan Di Cosola,10 affiliati in carcere

L’ultimo dell’anno ha visto aprirsi le porte del carcere per 10 affiliati al clan Di Cosola di Bari, colpiti da condanne definitive, per oltre 60 anni di reclusione. Con la decisione della Corte Suprema di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli imputati, è divenuta definitiva la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 23 settembre 2019 che aveva riconosciuto gli stessi colpevoli, a vario titolo, dei delitti di associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, coercizione elettorale in concorso. Quattro imputati che si trovavano liberi sono stati arrestati dai carabinieri, mentre, per gli altri sei i provvedimenti restrittivi sono stati notificati nelle case circondariali dove si trovavano già detenuti.

Il provvedimento odierno costituisce l’epilogo dei processi avviati a seguito delle indagini condotte, negli anni 2015-2016, nei confronti del clan Di Cosola, consorteria mafiosa attiva a Bari e provincia, che aveva mostrato di aver mantenuto e sviluppato la sua concreta e pericolosa capacità criminale nell’area d’influenza. L’inchiesta aveva messo in luce come il clan Di Cosola avesse, nel suo vasto territorio d’interesse, condizionato le consultazioni regionali del maggio 2015, mediante un pactum sceleris che prevedeva la corresponsione di una somma pari a 50 euro per ogni preferenza procurata dalla consorteria in favore del candidato. Gli elementi raccolti avevano anche dimostrato il ricorso alla forza di intimidazione esercitata dagli associati nei confronti degli elettori, i quali venivano minacciati, a fronte della promessa di 20 euro per ogni voto accordato al politico, di ritorsione in caso di non adempienza.

Questo l'elenco degli arrestati:

MAISTO Pasquale condannato a 4 anni e 5 mesi

COLASUONNO Pasquale anni 6 e mesi 8 di reclusione

DE CARO Francesco anni 6 e mesi 8 di reclusione

MERCOLEDISANTO Leonardo anni 7 di reclusione

MESECORTO Piero anni 7 di reclusione

ANEMOLO Raffaele condannato a 6 anni e 8 mesi

ANGELINI Michele condannato a 7 anni e 4 mesi

BATTAGLIA Armando condannato a 6 anni e 8 mesi

DI COSOLA Michele condannato a 2 anni e 4 mesi

PARTIPILO Damiano condannato a 6 anni e 8 mesi