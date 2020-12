Vax Day, sindaci del Barese pronti a vaccinarsi: «Fatelo anche voi»

BARI - «La strada sarà ancora lunga e sicuramente difficile, ma oggi la scienza, di cui bisogna fidarsi, ci fornisce una speranza che tutto potrà essere lasciato alle nostre spalle nel medio-breve tempo. Io mi vaccinerò convintamente e lo farò per me, per le persone a me più care e vicine e perché ho sempre creduto nella scienza». Lo scrive su facebook Gianluca Vurchio, sindaco di Cellamare (Bari) e soccorritore del 118, nella giornata di avvio della campagna vaccinale contro il Covid.

Come il suo, l’appello di molti sindaci dell’area metropolitana di Bari viaggia sui social. «Quando verrà il turno della mia fascia d’età, mi renderò disponibile a vaccinarmi per tutelare il mio prossimo», scrive Michele Abbaticchio (Bitonto). Per Michele Minenna, sindaco di Grumo Appula, «chi oggi ricopre cariche amministrative e politiche deve sentire la responsabilità di dire, senza se e senza ma, che si vaccinerà. Io lo faccio con convinzione e mi vaccinerò appena possibile».

«Un grande giorno, il momento in cui questa potente arma ci prenderà per mano e ci condurrà fuori da un lungo incubo che persiste da quasi dieci mesi, un momento di speranza per tutti" scrive Antonio Bufano (Locorotondo). Per Nicola Bonasia, sindaco di Modugno, «oggi si celebra la grandezza della scienza. Non esiste una strada alternativa e non appena sarà il mio turno, sarò felice di vaccinarmi. Spero lo facciate anche voi».

«Nel vaccino - scrive su Facebook Angelo Annese (Monopoli) - io vedo la speranza che questo maledetto possa essere battuto. Non appena arriverà il mio turno sarò pronto a vaccinarmi». (ANSA).