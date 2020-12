Modugno, in casa custodisce botti illegali: arrestato 48enne

I carabinieri di Modugno (Ba) hanno arrestato P.V., 48enne pluripregiudicato, per porto e detenzione di esplosivo, in quanto aveva in casa botti illegali. L’uomo è stato controllato mentre usciva dalla propria abitazione, in sella ad una bicicletta, portando con sé un sacchetto in plastica in cui i militari hanno trovato quaranta ordigni improvvisati di fattura artigianale pronti per essere venduti.

In un vano posto sul terrazzo di casa custodiva ulteriori ordigni per un totale complessivo di 475 pezzi ed un peso di 7,8 chilogrammi. L’esplosivo è stato sequestrato.