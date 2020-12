Bari, «corriere» campano fermato con 70 quintali di botti illegali destinati alla Puglia

BARI - Un pregiudicato 48enne di origini campane è stato denunciato perché era in trasferta in Puglia per consegnare illecitamente fuochi d’artificio, 70 quintali di esplosivo, ritirati da una ditta con sede in provincia di Caserta e destinati a clienti nelle città di Avellino, Bitritto (Bari), Latiano (Brindisi) e Lecce.

Lo hanno scoperto i poliziotti del Nucleo interregionale Artificieri di Bari. Dopo aver individuato il furgone su cui viaggiava, un Fiat Ducato, gli agenti hanno contattato i colleghi della Questura di Brindisi che hanno rintracciato il mezzo, lungo la Statale 16, e lo hanno sottoposto a controllo. L’uomo è stato denunciato per il trasporto e la detenzione abusiva di materiale esplodente e gli esplosivi che il corriere non aveva ancora consegnato sono stati sequestrati.

SANZIONI PER GESTORE SALA GIOCHI - Slot machine in una sala giochi abusiva allestita in un bar nel quartiere Japigia di Bari sono state sottoposte a sequestro dalla Polizia e il titolare denunciato.

Il locale era già stato sanzionato a novembre quando, durante un altro controllo, gli agenti avevano scoperto una stanza adibita illecitamente a sala giochi con 6 video slot. Nel successivo controllo è emerso che non soltanto il gestore aveva nuovamente installato i sei macchinari, ma ne aveva aggiunti altre sei, oltre ad un cambiamonete. Tutto il materiale è stato sequestrato ed affidato ad un custode giudiziale. Il titolare, un 52enne, è stato sanzionato per oltre 60mila euro.