L'albero di Natale di Ruvo tra i 21 più belli al mondo: la classifica di Forbes

BARI - Tra i 21 alberi di Natale più belli al mondo secondo la rivista americana Forbes, spunta a sorpresa l’istallazione luminosa che dalla sera di venerdì 18 dicembre illumina piazza Matteotti a Ruvo di Puglia. Nata dalla collaborazione tra la direzione artistica di Vittorio Palumbo e la progettazione de «La fabbrica dei lumi» di Daniele Cipriani. Si tratta della edizione 2020 del progetto comunale «Luci e Suoni d'Artista», ha un’altezza complessiva di 18 metri ed è stata realizzata assemblando e collegando frammenti di luminarie tradizionali pugliesi in forma di albero natalizio. Un modo per rendere omaggio alla tradizione delle luminarie pugliesi creando al contempo un’opera originale, un modo per coniugare insieme tradizione e innovazione.

Una sorpresa enorme per il paesino in provincia di Bari, visto che tra gli altri alberi presenti nella graduatoria ci sono quelli maestosi e molto più famosi delle capitali del mondo: da Londra, a Milano e Atene, passando per le illuminazioni delle Galeries Lafayette a Parigi, fino a quelle del Rockfeller Center a New York o quelle della Casa Bianca a Washington. Un primato e un onore davvero unico per questo bizzarro Natale 2020.

