Bari, baby vandali accendono petardi in cestino rifiuti: assessore posta video su Fb

BARI - Quattro adolescenti baresi sono stati identificati e denunciati per aver fatto esplodere petardi in un cestino in piazza del Redentore, nel quartiere Libertà di Bari. La notizia è resa nota dall’assessore comunale all’Ambiente, Pietro Petruzzelli, che su facebook allega al post il video che immortala i quattro ragazzi, estrapolato dalle immagini riprese da una telecamera in piazza.

«Il video risale al 7 dicembre - spiega Petruzzelli - e ritrae alcuni ragazzini che si divertono a far esplodere con dei petardi un cestino gettacarte. La Polizia locale è ovviamente riuscita a risalire ai colpevoli: sono tutti under 14. I baby vandali saranno segnalati al Tribunale per i minorenni e i loro genitori saranno convocati affinché venga ripagato il danno».

«Queste sono scene che non vorremmo mai vedere - continua l'assessore - perché i ragazzi sono davvero poco più che bambini e il pensiero che trascorrono il tempo divertendosi a vandalizzare ciò che trovano per strada fa male al cuore. Ecco perché sempre di più, cittadini e istituzioni, dobbiamo lavorare per sostenere le realtà socio-educative del territorio che quotidianamente affiancano, o provano a farlo, i tanti ragazzini che spesso preferiscono la strada».