Bari, l'incontro con Babbo Natale al tempo del Covid è in streaming

BARI - Al tempo del Covid 19 Babbo Natale incontra in diretta streaming i piccoli: l'appuntamento è organizzato a Bari per domani alle ore 17 su Facebook. I bambini potranno interagire con Babbo Natale mandando un messaggio vocale ad un numero che sarà reso noto all'ultimo momento. L'iniziativa ha un doppio fine: oltre a consentire ai bimbi di incontrare Santa Klaus, si potrà anche aiutare chi è in difficoltà. L'evento natalizio ha quindi uno scopo benefico e solidale, supportando (per chi lo vorrà) l'Onlus “A.M.A. Cuore” che è al fianco delle persone che hanno subito e che subiscono importanti operazioni al cuore e che raccoglie fondi per l’auto-mutuo-aiuto e per regalare ambulanze nuove e funzionanti agli ospedali.

Chi lo vorrà, potrà fare una donazione tramite un codice iban. Un momento magico e di leggerezza, spensierato e particolare allo stesso tempo per grandi e piccini: assieme a Giovanni Abbaticchio - The Walking Dad Story e con la musica dal vivo di Fabrizio d’ Elia da Parigi.