Bari, il maxialbero di Piazza del Ferrarese acceso con una cerimonia sul web

A Bari si è acceso come di consueto il maxi albero di Natale in piazza del Ferrarese. Una cerimonia in streaming, come i tempi richiedono, ma non per questo meno emozionante. Note delle più classiche melodie delle feste (insieme a Bittersweet Symphony dei The Verve) hanno fatto da colonna sonora allo spettacolo di luci e suoni, senza pubblico, complice anche il tempo uggioso. E il sindaco Decaro, che sulla sua pagina Facebook ha trasmesso la diretta dell'evento, ha commentato esprimendo il suo dolore per vedere Bari così vuota, ma con il solito 'distanti ma insieme: torneremo più forti di prima, torneremo ad abbracciarci'.