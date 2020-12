Bari, resta alto anche in città il numero di positivi al Coronavirus

Il numero dei contagi in provincia di Bari non scende: anche ieri 629 nuovi positivi (e altri 6 decessi). In quanto al capoluogo, risultano infette 3.413 persone (3.612 in isolamento, 7.230 con almeno un caso in famiglia). Uno su cinque è un cinquantenne (50-59 anni). In termini assoluti è il Municipio 1 (1.277) a contare il maggior numero di isolamenti con una concentrazione evidente al Libertà (422) e nel Murattiano-Umbertino (382).