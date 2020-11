Bari, stazione centrale: riapre il sottopasso verde

BARI - Da oggi riapre il sottopasso verde della stazione di Bari Centrale. Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane) sta completando la costruzione della nuova palazzina di Via Capruzzi.

Entro fine anno è prevista la consegna dell’immobile e la contestuale riapertura del sottopasso rosso, chiuso per restyling. In parallelo, procede la progettazione del nuovo parcheggio bus di via Capruzzi.