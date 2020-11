Bari, in 10 pizzicati senza mascherina: chiuso circolo ricreativo

BARI - La Polizia locale di Bari ha sanzionato il presidente di una associazione culturale enogastronomica di corso Cavour perché all’interno del circolo ricreativo c'erano una decina di persone, compreso il presidente, senza mascherine. Per il locale è stata disposta la chiusura e al presidente sono state contestate due diverse sanzioni amministrative da 400 euro ciascuna: per il mancato uso di Dpi e per aver tenuto il circolo aperto in violazione delle norme anti-Covid. Nove delle persone presenti, prevalentemente stranieri, erano inoltre prive di documenti idonei a provare la regolarità della loro presenza in Italia e per questo denunciate; per quattro di loro è scattata anche la denuncia perché risultati del tutto irregolari.