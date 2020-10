Bari follia in centro, donna campana ferita col coltello: arrestato l'aggressore 32enne con problemi psichici

BARI - Una donna 64enne di origini campane è stata ferita in modo non grave con una coltellata alla schiena lato destro, questa sera in corso Vittorio Emanuele a Bari, mentre attraversava la strada in compagnia del figlio.

A colpirla è stato un 32enne barese incensurato, in cura per problemi psichici.

L’aggressore è stato arrestato in flagranza dai poliziotti di una volante che stavano in servizio nella zona e che, proprio in quel momento, stavano transitando nella zona dove si è verificato l’accoltellamento.

In base ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna stava attraversando la strada principale della città in compagnia del figlio quando è stata colpita. E' stata trasportata dall’ambulanza in codice giallo al Policlinico di Bari.