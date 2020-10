Gravina, che disciplina quei nonni distanziati sulle panchine!

Chi l’ha detto che il saliscendi della mascherina fosse un vizio tutto superato? Il Coronavirus atto secondo torna a mettere in vetrina le facilonerie dei cittadini, capaci di far vacillare troppo spesso anche il distanziamento sociale. Per questo, il sindaco di Gravina Alesio Valente, che già nella fase uno era sceso in campo più volte in tandem con la Polizia municipale, per verificare il rispetto delle regole anti contagio, è tornato di guardia per strada e nei locali pubblici. Oltre ai trasgressori, qualche piacevole sorpresa. «A volte capita anche di trovare delle gratificazioni... e della gente che ti dona la forza per continuare a credere che col coronavirus si può convivere! Basta osservare le regole! C’è chi l’ha capito, come un gruppo di anziani, – ha scritto Valente sui social, a corredo di una immagine che ritrae una comitiva di nonni impeccabili nel rispetto delle norme anti-Covid- Sabato sera li ho incontrati per caso, in piazza della Repubblica, durante i controlli con i nostri vigili. Erano disposti esattamente come li ho fotografati. Mi sono fermato e li ho ringraziati per il buon esempio. Quell’esempio che vi offro con questa foto, invitando tutti a prudenza e senso di responsabilità. Un tempo per i più capacchioni si diceva: “Vuoi che ti faccia il disegno?” Ora mi auguro che la foto possa bastare».