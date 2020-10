Coronavirus, ripresi test sierologici su dipendenti città metropolitana Bari

Sono ripresi questa settimana i test sierologici per tutto il personale della Città metropolitana di Bari finalizzati alla ricerca degli anticorpi connessi con il Covid - 19. Sono stati sottoposti all’esame sia i dipendenti che svolgono attività sul territorio come gli agenti di Polizia metropolitana e i tecnici impiegati in sopralluoghi nei cantieri su strade e scuole superiori, sia i dirigenti che il personale che si alterna tra smartworking e servizio in presenza presso gli uffici dell’Ente. I test sierologici verranno ripetuti ogni 15 giorni per i prossimi due mesi. «Una misura necessaria per tutelare i dipendenti dell’Ente, nonché coloro che per esigenze lavorative entrano in contatto con gli uffici della Città metropolitana», afferma Anita Maurodinoia, consigliere metropolitano delegato alla Polizia metropolitana, Protezione Civile e Personale.