Mola di Bari, un fulmine sulla chiesa: crollo in pieno centro

MOLA DI BARI - Il fragore di un fulmine, la violenza del vento e dell’acqua. Poi il crollo. Paura nel pomeriggio di ieri in piazza San Domenico, dove un fulmine ha colpito la cuspide della chiesa parrocchiale del Santissimo Rosario, facendo crollare una buona parte della sommità proprio mentre erano in corso i funerali del priore della confraternita.

«Sono stati attimi di paura - racconta Cosimo Palazzo, uno dei confratelli partecipanti alla cerimonia - che ho vissuto in diretta. Ero appena arrivato in piazza San Domenico e avevo parcheggiato la mia Ford Focus al solito posto, nell’area di sosta antistante i giardini e il sagrato. Il cielo era buio e la raffica di fulmini e di acqua mi ha fatto desistere dall’uscire dalla vettura. Poi ho udito il rumore dei massi di tufo e pietra che cadevano dalla sommità dal monumento - racconta -. Ho subito allertato i vigili urbani e bloccato la strada mentre i partecipanti al funerale uscivano dalla chiesa e la muratura continuava a cedere, spargendo pietre che cadevano da un’altezza di circa dodici metri».

Scene da paura, insomma. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno transennato piazza San Domenico e chiuso al traffico il tratto finale di via Silvio Spaventa e l’accesso a via Cesare Battisti, nel centro storico.

Poi sono giunti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Bari che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza della facciata.

Per fortuna le macerie crollate sulla strada non hanno provocato feriti: vista l’ora e la zona centrale, solo il caso ha voluto che in giro non ci fosse nessuno.

Dell’accaduto è stato subito informato il sindaco Giuseppe Colonna. La chiesa è stata momentaneamente chiusa e potrà essere riaperta dopo le verifiche dei pompieri sulla cuspide, sul campanile e sulla struttura della facciata superiore. Il tempio fa parte dell’antico complesso di San Domenico, che lunedì 28 settembre ospiterà una cerimonia importante e attesa da parte della cittadinanza. Nella cappella battesimale del Santissimo Rosario verranno sepolte le spoglie di monsignor Domenico Padovano, vescovo della Diocesi di Conversano-Monopoli dal 1987 al 2016, scomparso il 10 maggio 2019.

Non è la prima volta che un crollo interessa questa chiesa. Il 23 luglio 2017 cedette, senza danni alle persone, l’altare di San Vincenzo Ferreri.