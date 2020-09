Droga ed estorsione: a Molfetta confiscati beni per 3 milioni di euro

I finanzieri della Tenenza di Molfetta hanno eseguito un provvedimento di confisca di beni nei confronti di un molfettese, R.S., noto alla Forze dell’Ordine per reati in materia di stupefacenti, usura ed estorsione.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Bari – Presidente Giulia Romanazzi, Giudici Rosa Caramia e Giuseppe Montemurro-, in applicazione della normativa antimafia, ha riguardato le quote di partecipazione al capitale sociale di un agriturismo, il relativo complesso aziendale, beni immobili e disponibilità finanziarie, costituite da titoli, polizze assicurative, conti correnti e denaro contante, per un valore complessivo di circa tre milioni di euro.

Trattasi di beni già sottoposti a sequestro, nell’ambito dell’operazione denominata “TUTTO INCLUSO 2”, derivante da una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Molfetta, che ha consentito di ricostruire il patrimonio del soggetto, costituto anche da beni fittiziamente intestati a terze persone, accumulato nel corso degli anni mediante il reimpiego dei

proventi derivanti dalle attività delittuose.