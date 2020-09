Adelfia, in giro con la droga aveva in auto anche coltelli e armi giocattolo: arrestato 46enne

ADELFIA - Per possesso di droga e armi i carabinieri hanno arrestato ad Adelfia il 46enne M.V., già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno incrociato l’uomo mentre, a piedi, stava raggiungendo la sua auto parcheggiata nel cortile di pertinenza alla sua abitazione. Insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno fermato e sottoposto ad un primo controllo personale e, subito dopo, hanno effettuato una perquisizione al veicolo, rinvenendo 70 grammi di cocaina, avvolta in cellophane, con relativo materiale utilizzato per il confezionamento, 15 armi da taglio, diversi arnesi da scasso, quattro pistole con tappo rosso e due fucili semiautomatici giocattolo riproducenti armi da guerra, nascosti all’interno di un borsone custodito nel vano bagagli.

La sostanza stupefacente e le armi sono state sottoposte a sequestro e verranno sottoposte ad accertamenti per verificare se fossero state modificate e quindi utilizzate in fatti criminosi. Il pusher, su disposizione della Procura di Bari, è stato arrestato e condotto in carcere.