Bari, tirocini per operai ex Om, Longo: «Una boccata d'ossigeno»

BARI - «Una boccata di ossigeno per i lavoratori dell’ex Om di Bari-Modugno e per le loro famiglie, un segnale positivo che arriva dall’avvio, entro fine anno, dei tirocini formativi per la riqualificazione professionale nel settore del trattamento rifiuti differenziati, in attesa che possano iniziare le attività affidate a Selektica».

Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia e presidente di Realtà pugliese, Peppino Longo, che sollecita il ministero del Lavoro ad «autorizzare in tempi rapidissimi» il progetto della Regione Puglia già condiviso con i sindacati.

«Ringrazio - prosegue Longo - il presidente della Regione Michele Emiliano per non aver mai lasciato soli in questo lungo periodo coloro i quali hanno vissuto il dramma della perdita del posto di lavoro vedendo svanire di colpo desideri, sogni, speranze, progetti. Non abbiamo mollato, lottando al fianco dei dipendenti dell’azienda».