Bari, non tutti i docenti riescono a fare sierologico, la Asl: «Lo facciamo noi»

Decine di docenti delle scuole pugliesi non riescono a sottoporsi, volontariamente e gratuitamente, al test sierologico prima dell’avvio del nuovo anno scolastico perché non tutti i medici di medicina generale in Puglia hanno aderito alla campagna avviata a livello nazionale. La segnalazione è arrivata all’Asl Bari che ha annunciato che «si farà carico di eseguire il test al personale docente e non docente il cui medico di medicina generale non abbia aderito alla campagna di screening».

«A breve - rassicura l’Asl - una volta verificati i dati di adesione degli oltre mille medici di base, sarà possibile individuare e comunicare le modalità per poter effettuare il test nei termini previsti dal ministero della Salute».