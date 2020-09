Covid a Monopoli, 8 nuovi casi: tra loro una bimba, sale a 12 il numero dei positivi

MONOPOLI - Otto nuovi positivi al Coronavirus sono stati registrati a Monopoli, facendo salire così il totale dei casi in città a 12.

Ad annunciarlo con un post su Facebook è il sindaco Angelo Annese. In particolare, spiega il primo cittadino: «una bambina affetta da febbre e la sua mamma, sottoposte a tampone, sono risultate positive. Oltre a loro due sono congiunti di un paziente già positivo, uno è un signore rientrato da fuori regione per motivi di lavoro, una signora è risultata positiva a seguito di tampone effettuato per accedere alle cure mediche. Mentre una coppia già in isolamento è risultata positiva».

Il sindaco fa quindi un appello alla cittadinanza per evitare il peggio: «Vi chiedo soltanto di rispettare le 3 semplici regole: utilizzare ogni volta che è necessario la mascherina, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento. Senza allarmismo, cerchiamo di essere responsabili. Adesso, dopo mesi di pandemia, ciò che è chiaro sono le regole per prevenire il contagio».