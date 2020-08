Putignano, potenziamento ospedale: Emiliano partecipa a incontro con sindaco e medici

PUTIGNANO - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato nella sala Giunta del Comune di Putignano, ad un incontro per fare il punto sull'organizzazione sanitaria nel territorio e dell’ospedale Santa Maria degli Angeli, con la sindaca Luciana Laera, la direzione sanitaria dell’ospedale, i principali responsabili dei reparti e i medici di famiglia.

Emiliano l’ha definita «una giornata di lavoro proficua», in una nota diffusa dopo l'incontro, in cui sono stati raggiunti alcuni accordi: «Potenziamento dell’ospedale con le otto terapie intensive - ha precisato - crescita dell’ortopedia con l’ipotesi di una struttura dipartimentale che possa rendere più attrattivo il reparto per gli ortopedici che cerchiamo, una ipotesi di rafforzamento del rapporto tra l’ospedale di Putignano e l’Irccs di Castellana per quanto riguarda gli esami endoscopici, infine la condivisione di un’idea positiva del dottor Giovanni Intini che vuole realizzare con i medici di famiglia una struttura, che può essere un Cpt o una Casa della Salute, che possa consentire rapidamente un maggiore coordinamento del lavoro dei medici di famiglia, addirittura di scaricare i codici bianchi dalla gestione del Pronto soccorso e più in generale maggiori servizi per tutti i cittadini».

«Putignano non poteva procrastinare questo incontro - ha commentato il sindaco Laera - perché tante erano le sollecitazioni arrivate per capire qual è la direzione in cui va il nostro ospedale, per rappresentare a coloro che hanno adottato degli atti importanti nel riordino dei reparti quali sono le reali istanze di coloro che lavorano per la comunità, per la collettività non soltanto putignanese ma di tutto il territorio del Sud-Est barese che conta più di 200mila utenti».