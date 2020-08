Bitonto, torna a casa Roberto Caldarulo, il militare ferito a Beirut

BARI - «È da tempo che sono in contatto con Roberto Caldarulo, l’ufficiale residente a Palombaio, che è rimasto vittima dell’esplosione a Beirut. Con molto tatto abbiamo preferito, di comune intesa, di non diffondere la notizia del suo ritorno a casa. Ma oggi è con enorme gioia e sollievo che vi preannuncio la sua ufficiale ri-accoglienza nella nostra comunità». Lo scrive su facebook il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio: Caldarulo aveva riportato diverse ferite, non gravi, nell’esplosione nel porto di Beirut. «Roberto - aggiunge - è il figlio e servitore di una Patria che, grazie al suo sacrificio, torna ad avere un senso. Cosi come ci ha insegnato il nostro concittadino Giovanni Memoli. Alla famiglia di Roberto la nostra gioia ed il nostro, virtuale e in sicurezza, abbraccio». Abbaticchio annuncia che «a breve ci sarà un incontro ufficiale in Comune