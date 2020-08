Bari, cerca di scappare dal centro di permanenza e spintona gli agenti: arrestato

BARI - Tenta la fuga dal centro di permanenza per il rimpatrio e spintona due poliziotti, facendoli cadere a terra. È successo ieri nella struttura di viale Europa a Bari. Al termine di una riunione con la commissione territoriale per il riconoscimento del suo Status di Rifugiato, l'ospite, un 30enne tunisino ha tentato di dileguarsi spingendo a terra gli agenti. E' stato bloccato e arrestato per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.