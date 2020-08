Bari, donna investita da auto pirata: è grave. Il conducente è fuggito dopo l'impatto

BARI - Sono gravi le condizioni di una donna investita da un'auto pirata ieri sera a Bari poco prima delle 20 in via Caldarola, all'altezza del canalone di Japigia. La vittima, una donna di 74 anni, è ora ricoverata all'ospedale di Venere. Il conducente dell'auto dopo l'impatto è fuggito senza prestare soccorso. In corso le indagini della polizia locale.