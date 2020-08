Conversano, cioccolato, panna, praline e la Gazzetta

CONVERSANO - «Da quindici anni la Gazzetta del Mezzogiorno è la compagna di viaggio nostra e dei numerosi clienti che quotidianamente, tra un caffè e un gelato, hanno la possibilità di aggiornarsi sulle notizie locali, nazionali e internazionali. La possibilità di riaverla tra noi dopo il lockdown è stata per tutti una grande notizia». Parola di Vito e Giuseppe Tancredi, fratelli titolari di Caffè Ristretto, il bar, gelateria e ricevitoria che da 15 anni in via Lacalandra è punto di riferimento per i tantissimi buongustai, forestieri e turisti, che apprezzano il gelato artigianale prodotto tutti i giorni dell’anno qui a Conversano.

Racconta Giuseppe: «La lettura del giornale piace perché sveglia tutti noi come un buon caffè». Incalza Vito: «Quando leggi la Gazzetta ti senti al centro del mondo ed è un buon motivo per discorere con i clienti che sorseggiano il caffè al banco. I titoli, la cronaca locale, lo sport, i risultati della serie A, della Moto Gp e della Formula Uno sono e saranno sempre di grandissimo interesse per tutti. La Gazzetta - sottolinea - è molto richiesta dai nostri clienti, soprattutto dai lettori seriali che minuziosamente ogni mattina sfogliano le pagine del quotidiano, senza lasciarsi sfuggire alcuna notizia. Poi ci sono i “lettori flash” che sfogliano tutte le pagine».

I due imprenditori rivelano: «Tra i nostri clienti fissi c’è un professore di musica in pensione che si sofferma sulla sezione Cultura e Spettacolo, in particolare sull’agenda dei concerti. Clienti tutti fedelissimi che si preoccupano quando sui tavoli non vedono La Gazzetta».