Covid a Gravina in Puglia nuovo positivo, l'annuncio del sindaco: «Era stato negli Usa e in Spagna»

GRAVINA IN PUGLIA - «Purtroppo abbiamo il secondo caso» di contagio da Coronavirus a Gravina»: lo annuncia su Facebook il sindaco Alesio Valente.

«Si tratta - spiega - nuovamente di una persona rientrata dall’estero, questa volta per motivi di lavoro. Era stata negli Stati Uniti ed in Spagna. È già stata ricostruita la catena dei contatti avuti. Massima prudenza in ogni luogo, il mondo è pieno di contagi e sono tante le persone che rientreranno». «Ripeto - conclude - la situazione è assolutamente sotto controllo. Ma dipenderà solo dai nostri comportamenti il fatto che non degeneri».