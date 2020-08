Bari, vendono in spiaggia vestiti contraffatti: sequestrati 100 capi

Nuovo sequestro di t- shirt da uomo e vestiti da donna nell'ambito delle spiagge baresi. È accaduto nella spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro nella giornata di ieri, dove alcune persone stavano vendendo abbigliamento contraffatto, come t-shirt con falsi marchi Adidas e North Face, costumi da bagno e vestiti estivi da donna, per circa un centinaio di pezzi, di dubbia provenienza, con marchi grossolanamente falsi. La polizia locale continua a perlustrare la zona per individuare ulteriori illeciti.