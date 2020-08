Monopoli, mascherine obbligatorie dalle 18 all'1 di notte, sindaco firma ordinanza

A Monopoli, località marittima in provincia di Bari molto frequentata nel periodo estivo, da oggi la mascherina è obbligatorio indossarla in base alle fasce orarie. Lo annuncia il sindaco Angelo Annese, spiegando che «in Puglia, da oggi, è previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto ove non si possa garantire il distanziamento sociale», mentre «a Monopoli, da oggi, la mascherina è obbligatoria dalle ore 18 alle ore 1 nel centro storico e nelle zone di maggiore affluenza».

«Ho appena firmato questa ordinanza - conclude - e l’ho fatto a tutela della salute di tutti. Dove non arriva il buon senso, dobbiamo arrivarci con altri mezzi».