Bari, truffe agli anziani: c'è il telefono amico

Questa non è una città per vecchi. Dalla tecnica della cauzione («Suo figlio è rimasto coinvolto in un incidente. Nulla di grave, per carità, ma qualcosa è andato storto con l’assicurazione, e il ragazzo potrebbe trovarsi nei guai con la giustizia. Il problema si può risolvere pagando una cauzione») a quella della perdita di gas («Siamo i tecnici dell’azienda del gas, dobbiamo controllare il suo impianto, ci faccia entrare cortesemente»), dalla falsa e-mail dell’Inps che annuncia un bonifico Covid di 600 euro (ma a condizione di aggiornare i proprio estremi bancari) al messaggino taroccato della banca di fiducia che via sms chiede dati sensibili. Sono infinite le strategie adottate dai malviventi per carpire la fiducia delle loro vittime preferite, le persone anziane. Fanno leva sui sentimenti più profondi e viscerali, i truffatori del nostro tempo ma anche sulla fragilità fisica, emotiva e psicologica di chi a causa del «gap generazionale» si sente ormai relegato ai margini di una società che corre troppo velocemente. Il modo di approcciarsi dei truffatori è basato sulla cortesia e l’ascolto. Una strategia infallibile per trarre in inganno quanti, avanti negli anni, vivono gran parte delle loro giornate in solitudine, sperando in un contatto umano che può rivelarsi insidioso. Subdole e fantasiose, le tecniche adottate dai truffatori hanno schemi ricorrenti. È attivo da ieri mattina il numero di telefono 080 5491073 dedicato a tutti gli anziani vittime di raggiri o che sospettano di essere stati frodati. Come funzionerà questo servizio lo spiega il Comune in una nota: «Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12, gli agenti della Polizia Locale, rispondendo alle chiamate, prenderanno in carico le segnalazioni e le denunce, risponderanno a dubbi e domande e offriranno assistenza qualificata alle vittime».

L’attivazione del numero telefonico rientra in un progetto più ampio denominato «La prudenza non ha età», promosso dall’assessorato al Welfare e dalla Polizia locale e condiviso con la Prefettura di Bari nell’ambito del protocollo d’intesa destinato al mondo della terza età, che vede lavorare fianco a fianco il Comune e la Prefettura grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno. Ventotto agenti della Municipale impegnati nel progetto stanno seguendo in queste settimane un percorso di formazione di dieci lezioni che vertono sia sugli aspetti giuridici delle diverse tipologie di truffa sia su quelli più legati alla dimensione psicologica di coloro i quali la subiscono.