Bari, super caldo: picchi di 43 gradi dal mattino

Tra le vie della città metropolitana, il picco massimo della temperatura ha raggiunto i 43° gradi non certo alla canicola di mezzogiorno ma già nella tarda mattinata. Un record assoluto per le medie regionali degli ultimi anni relative al capoluogo pugliese, primato del quale Bari avrebbe fatto volentieri a meno. In ogni caso, a fronte dell’aria condizionata ai massimi livelli persino nelle chiese, è impossibile camminare per le strade, assolate o meno, complice un vertiginoso tasso di umidità. Nella città metropolitana, ad onore del vero, scarseggiano fontane e fontanelle, sotto le quali rinfrescarsi. L’alternativa sono bottiglie di acqua al seguito, cappelli di paglia quando possibile, abbigliamento di cotone in colori chiari. Per quelli costretti ad uscire di casa. Per tutti gli altri, soprattutto anziani e i più piccoli: rimanere a casa, o comunque non uscire nelle ore di punta, dalle ore 11 alle ore 16.