Lutto cittadino a Terlizzi, 25enne muore in incidente stradale: domani i funerali

TERLIZZI - Il sindaco di Terlizzi (Bari), Ninni Gemmato, ha fatto sapere in una nota di aver proclamato il lutto cittadino per lunedì 27 luglio, dalle 16 alle 18, in concomitanza con le esequie di Luigi Tempesta, il venticinquenne morto per le lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto il 22 luglio sulla provinciale tra Ruvo di Puglia e Altamura. I funerali si terranno domani nella concattedrale alle 16:30. L'Amministrazione comunale parteciperà in forma ufficiale. "Luigi ha perso la vita sulla strada mentre era a bordo del suo furgone, al termine di una giornata di lavoro», sottolinea il sindaco. «Ringrazio le forze dell’ordine, i soccorritori e i sanitari che hanno fatto tutto il possibile».