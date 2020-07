A Palese e a Santo Spirito i soccorsi arrivano in bicicletta

BARI - Il defibrillatore, strumento indispensabile a far ripartire il cuore quando si ferma, sarà stipato in una delle due borse laterali, mentre nell'altra saranno riposti gli attrezzi per il primo soccorso. L'intervento immediato degli operatori, il fatto di non perdere tempo, il più delle volte fa la differenza fra la vita e la morte. Nasce proprio con l'obiettivo di agevolare i soccorsi l'iniziativa adottata dal Municipio V: da domani fino al 15 settembre nelle ex frazioni balneari l'assistenza sanitaria viaggia sulle due ruote. Spiega il presidente dell'ente decentrato, Vincenzo Brandi: «Il Consiglio municipale ha accolto con favore la proposta dell'associazione “Sos onlus Bari”. Per due mesi i volontari raggiungeranno a bordo delle mountain bike i cittadini, i turisti e i villeggianti in spiaggia oppure a passeggio sul litorale di Palese e Santo Spirito. Il servizio sarà gratuito. All'associazione sarà riconosciuto soltanto un rimborso spese».

Il progetto va nella direzione di incentivare la mobilità sostenibile (le biciclette sono mezzi di trasporto che non inquinano) e di rendere più sicuro il soggiorno in un territorio che ogni estate vede moltiplicato il numero delle presenze: chi abita a Bitonto, a Modugno, chi vive nelle città del Nord Italia a luglio e agosto frequenta i lidi, i ristoranti, i negozi di Palese e Santo Spirito. Soprattutto al tramonto e in serata il traffico è rallentato con le auto parcheggiate anche in zone vietate. Un’ambulanza, a differenza delle biciclette, potrebbe rimanere bloccata fra i veicoli in coda. Con il progetto «Sos in bici» il primo intervento sarà comunque garantito.

Continua Brandi: «Vogliamo valorizzare l’identità di questi due quartieri come borghi marinari accoglienti e promuovere le attività economiche, la vivibilità, il senso civico e la cortesia delle comunità, pronte ad allargare le braccia a quanti vorranno trascorrere qui l'estate. A tutela degli ospiti e dei cittadini residenti è importante stimolare quelle azioni in grado di fronteggiare anche le emergenze sanitarie. L'arrivo dell'ambulanza, però, potrebbe subire ritardi a causa del traffico. Ma i minuti possono essere preziosi per salvare una vita. In presenza invece di lesioni non gravi, come le escoriazioni determinate da una caduta sugli scogli o le scottature del sole, non sarebbe neppure necessario allertare la centrale operativa del 118 per non sottrarre medici e ambulanze a incidenti più gravi».

A Palese e Santo Spirito saranno 8 le mountain bike sulla strada, tutte dotate di collegamento sia con la sala radio dell'associazione sia con la centrale del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria. In aggiunta a tale servizio sarà predisposta una unità di soccorso rappresentata dall'ambulanza.

I volontari sulle due ruote, mountain bike appositamente super attrezzate, potranno intervenire su chiamata diretta dei cittadini o su richiesta della sala operativa. L’equipaggio in bici, più veloce e snello, potrà entrare in azione prestando le prime cure e verificando la gravità del paziente, attivando nel caso il personale medico più qualificato.