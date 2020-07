Bari, schianto tra due auto sulla Statale 16: ci sono feriti, traffico in tilt

BARI - Schianto tra due auto sulla Statale 16, tra Torre a Mare e San Giorgio, in direzione nord. Sul posto sono giunte pattuglie della Polizia Stradale per rilievi e viabilità, nonché squadre Anas e personale del 118 che ha prestato soccorso alle persone ferite. Il traffico è andato in tilt con i veicoli leggeri temporaneamente indirizzati in uscita allo svincolo di Torre a Mare. Secondo le prime notizie ci sarebbero dei feriti.