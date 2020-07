Premiati i vincitori delle Olimpiadi di robotica: tra loro anche una scuola di Bari

BARI - Il monitoraggio della quantità di acqua durante le irrigazioni agricole per evitarne lo spreco. La prevenzione degli incendi boschivi tenendo sotto controllo l'umidità, la temperatura e la velocità del vento. Il controllo dell’attività sismica tramite l’analisi dei danni alle strutture. Sono i tre progetti vincitori delle Olimpiadi di Robotica, organizzate dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Scuola di Robotica. La quinta edizione si è conclusa martedì pomeriggio con la premiazione delle scuole che hanno presentato i progetti più validi. Circa 100 le squadre in gara - di tre studenti ciascuna - nella prima fase di selezione. In 30 quelle che hanno affrontato la finale.

«Abbiamo vissuto tutti un anno scolastico particolare e difficile, caratterizzato dalla chiusura della scuola a causa della pandemia - ha detto la Ministra Lucia Azzolina salutando tutti i partecipanti all’iniziativa -. Proprio per questo la premiazione di questa competizione ha un valore ancora più elevato perché è un’ulteriore dimostrazione che, nonostante le difficoltà, la comunità scolastica ha saputo stringersi e andare avanti. Ringrazio le studentesse e gli studenti per la partecipazione che so essere stata, come ogni anno, molto intensa e di grande qualità. Grazie ai docenti e alle famiglie che hanno accompagnato gli 'olimpionicì nella preparazione e nelle varie fasi di gara».

Quest’anno le Olimpiadi sono state trasformate in un hackathon online per permettere a tutti gli studenti iscritti la partecipazione da remoto, a causa dell’emergenza sanitaria. Ai ragazzi è stato chiesto di realizzare un progetto robotico orientato all’analisi dell’ambiente e alla raccolta dati e alla creazione di una rete nazionale tra le scuole partecipanti per accumulare e analizzare i dati sull'ambiente raccolti durante le prove.

Per la categoria 'Arià ha vinto il team 'GREEN BOT' dell’Istituto d’Istruzione Superiore «ITI - ITG» di Vibo Valentia. Per la categoria 'Terrà,il team 'ATP' del Liceo scientifico «Arcangelo Scacchi» di Bari. Per la categoria 'Acquà,il team 'SENSO' dell’Istituto tecnico «John Fitzgerald Kennedy» di Pordenone.