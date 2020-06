Bari, assalita da branco di ragazze nel quartiere Umbertino: 15 contro una

BARI - Una contro un branco di 15 ragazze: l'assalto è avvenuto nel quartiere Umbertino a Bari. A fotografare la rissa è stata una cittadina che ha postato sul gruppo Comitato Salvaguardia Zona Umbertina la scena. "Quindici ragazze contro una", con la malcapitata trattenuta sul cofano di una macchina ferma in via Montenegro. L'aggressione è avvenuta ieri sera e non fa altro che aumentare la richiesta di controllo dei residenti della zona, in particolare nel weekend, quando il quartiere Umbertino diventa meta spesso incontrollata di gruppetti di minori e non solo.