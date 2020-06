Molfetta, fu investito: 23enne muore dopo 2 mesi

MOLFETTA - Non ce l’ha fatta il 23enne di Molfetta investito da un anziano lo scorso 4 maggio. Si è spento ieri all’ospedale «Sant’Anna» di Ferrara, in Emilia.

Molfetta piange la morte del giovanissimo Adriano De Robertis dopo quasi due mesi di agonia e sofferenza. Il 4 maggio scorso, esattamente all’inizio di quella che è stata la fase due, il giovane decise di uscire per una corsetta di allenamento dopo i duri mesi di lockdown. Doveva essere una giornata come tante, doveva essere il giorno della ripresa delle attività fisiche e sociali.

Purtroppo De Robertis, lungo la complanare che collega Contrada Mino con Contrada Santa Lucia, è stato investito da un’auto guidata da un 81enne molfettese. Le condizioni di salute del giovane podista si sono rivelate gravissime già dal giorno stesso del tragico incidente.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale per i rilievi. La dinamica della tragedia è ancora in fase di approfondimento. Sta di fatto che il runner 23enne per l’impatto è stramazzato violentemente sull’asfalto.

L’anziano è sceso dal veicolo per prestare soccorso. Il ragazzo, trasportato immediatamente al Policlinico di Bari, è stato immediatamente operato per un’emorragia cerebrale.

Proprio grazie all’intervento subito, le speranze di sopravvivenza di Adriano De Robertis stavano crescendo giorno dopo giorno, tanto che, su indicazione dei sanitari di Bari, si è pensato di trasferirlo all’Ospedale «Sant’Anna» di Ferrara, nella speranza di poterlo salvare.

Purtroppo però per lui le condizioni si sono aggravate proprio negli ultimi tempi, e 54 giorni dopo il tragico incidente è spirato.

La notizia ha sconvolto la città intera, che sin da quel 4 maggio ha sempre sperato che le condizioni di salute del ragazzo migliorassero. Già nei giorni immediatamente successivi all’accaduto, gli agenti della Polizia locale hanno ascoltato l’81enne alla guida dell’auto.

Da quanto trapelato, l’anziano non si sarebbe accorto del giovane runner che a suo dire sarebbe sbucato all’improvviso impedendo così allo stesso conducente dell’auto di evitare l’ostacolo.

Comunque dell’accaduto è stata informata tempestivamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani che coordina tutti gli accertamenti. L’anziano automobilista, come atto dovuto, è indagato per omicidio colposo.