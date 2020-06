Diritti Lgbtqi a Bari, il sindaco nomina un delegato: è Nicola Biancofiore

BARI - Per la prima volta il comune di Bari nomina un consigliere delegato del Sindaco per il coordinamento tra le attività promosse dal Tavolo Lgbtqi e le azioni di governo cittadino in materia di contrasto alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Si tratta dell'ex consigliere municipale Nicola Biancofiore.

Biancofiore, 44 anni, convive a Bari con il compagno Gaetano da 7 anni. È laureato in Statistica e responsabile della comunicazione per Filcams CGIL Puglia e, da oltre 25 anni, educatore e volontario nelle periferie della città. Già presidente, nella scorsa legislatura, della commissione welfare del I Municipio, ha una lunga esperienza politica alle spalle in Sel, Sinistra italiana e Bari Bene Comune. È molto attivo nel campo dell'inclusione, della difesa dei diritti civili e della cura delle persone più fragili.

«Non vi nascondo la mia gioia per questo incarico - ha scritto sui social - ma sento forte il senso di responsabilità per un compito fondamentale e durissimo».