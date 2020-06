Università Lum, avviato corso di management di società calcistiche

BARI - Partirà l’8 luglio prossimo il Corso di Alta Formazione in Management delle società calcistiche realizzato dalla Lum School of Management in collaborazione con ADICOSP, Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi. Il Corso, unico in Italia, è riconosciuto - è detto in una nota della Lum - dalla Figc quale iniziativa formativa che permette l’accesso diretto all’esame di abilitazione per il ruolo di Direttore Sportivo.

Obiettivo principale del corso, interamente in distance, è quello di sviluppare competenze progettuali ed operative per formare professionisti che posseggano una preparazione specifica per operare nel contesto gestionale delle società calcistiche professionistiche. Il carattere multidisciplinare del percorso didattico formativo consente di attivare tutte le abilità e le competenze necessarie a promuovere e potenziare una fruizione completa del quadro di intervento ed un livello elevato di preparazione. Il corso di studi è accompagnato da seminari, workshop, attività di laboratorio, da eventi e contatti di tipo esperienziale con realtà e professionisti operanti nel settore al fine di facilitare l’approccio con l’ambiente di riferimento.

La presentazione delle domande di ammissione scade il 2 luglio prossimo. Per ulteriori informazioni www.management.lum.it