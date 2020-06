Bari, affare da 5 milioni in centro: venduto palazzo via Argiro a Fondazione Puglia

Un altro pezzo finisce nella collezione immobiliare della Fondazione Puglia (ex Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia). Si tratta di un immobile di pregio in pieno centro a Bari, all'angolo tra via Argiro e via Calefati che va ad aggiungersi agli altri del portafoglio immobili della Fondazione che annovera, tra gli altri, Palazzo Andidero in via Venezia, Palazzo Starita in piazza Ferrarese e l'hotel Victor acquisito l'anno scorso

Il palazzo di via Argiro, di tre piani, di proprietà di una famiglia barese, è stato venduto alla Fondazione per un prezzo che si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

Nello stabile, di complessivi 1200 metri quadrati (un piano terra, e tre piani superiori), per qualche anno ha avuto sede la Banca Popolare di Vicenza (piano terra, primo e secondo piano) poi confluita in Banca Intesa mentre il terzo piano era occupato dalla da un altro istituto di credito (il Private di Credem). Quest'ultimo pezzo è stato lasciato prima degli altri, mentre la (ex) Banca Popolare di Vicenza ha liberato l'ultima porzione di stabile poco dopo l'estate dell'anno scorso.

L'edificio è rimasto vuoto per tanto tempo, poi l'operazione messa a segno dalla Fondazione Puglia, attraverso l'advisor immobiliare «PM & Partners» (lo stesso che ha portato a termine la locazione McDonald nel palazzo ex Motta) che ha consentito un doppio affare: il deal della vendita, pari a circa 5 milioni di euro siglato poco prima del lockdown, e la successiva locazione di una parte dell'immobile.

Banca Generali ha infatti siglato un contratto di locazione pe rla sua divisione Private per il secondo e terzo piano (sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione), mentre il piano terra (vetrine sulla strada) di circa 200 metri quadrati (con interrato) e il primo piano di pari misura (collegati tra di loro ma potenzialmente separabili) sono attualmente liberi.

L'operazione del palazzo di via Argiro era stata messa in cantiere dalla Fondazione verso la fine dello scorso anno quanto nel Documento programmatico del 2020 anticipavano l'utilizzo di somme disponibili sui c/c bancari (circa € 10.000.000) «per l’acquisizione di un immobile di pregio nella città di Bari per un importo massimo di € 7.000.000: operazione che si dovrebbe concretizzare nel 2020». Cosa che effettivamente è avvenuta.

La Fondazione Puglia affonda le sue origini nel 1991 quando fu costituita la Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, denominazione che ha conservato fino al 2016 quando ha cambiato identità. Non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale della Regione Puglia, quale “regione di frontiera e di cerniera”.

Il patrimonio della Fondazione, di oltre 150 milioni di euro (per il 70% investito in titoli), è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari che puntano su 4 direttrici principali: Ricerca scientifica e tecnologica; Arte, attività e beni culturali; Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; Volontariato, filantropia e beneficenza.