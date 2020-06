Bari, Decaro: «Entro fine estate apriremo l'ex Caserma Rossani»

BARI - «Contiamo entro l’estate di aprire questo grande spazio alla città». Lo annuncia in una nota il sindaco di Bari, Antonio Decaro, diffusa dopo un sopralluogo questa mattina al cantiere della ex caserma Rossani, dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo parco in un’area di 30.000 mq a ridosso del centro città, chiusa da 30 anni.

Finora sono stati piantumati gran parte dei 150 alberi previsti, ai quali si aggiungeranno quelli donati dall’associazione dei Giovani di Confindustria Bari e Bat. Ora si lavora sulle aree verdi e sui camminamenti interni, dove nei prossimi giorni comincerà la pavimentazione. La settimana prossima cominceranno gli interventi sulle aree sportive, per il campo polifunzionale, lo 'skate park' realizzato nella ex fossa degli orchestrali, l’area giochi e fitness. L’impianto di illuminazione sarà completato con l’arrivo dei punti luce che saranno installati sui pali già montati. "Contiamo entro l’estate di aprire questo grande spazio alla città - spiega Decaro -. Un luogo, la ex caserma Rossani, che ha sempre rappresentato una sfida per Bari e che tutti siamo stati abituati a conoscere come un muro da costeggiare. Per questo abbiamo voluto che il nascente parco avesse più ingressi, perché da qualsiasi punto si giunga in questa area vi si possa entrare: mai più la caserma Rossani dovrà essere percepita come uno spazio chiuso e inaccessibile. Spero che i baresi possano presto darsi appuntamento non più alla ex caserma Rossani ma nel parco Rossani».